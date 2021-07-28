Президент прийняв вірчі грамоти у послів Ірландії, Нігерії, Кореї та Вірменії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Ірландії, Федеративної Республіки Нігерія, Республіки Корея та Республіки Вірменія.

Глава держави привітав Посла Ірландії Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства в Києві.

«Важливо, що до Дня Незалежності Україна вперше має посольство Ірландії. Впевнений, що діалог між нашими країнами лише зміцнюватиметься», – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що цей крок сприятиме активізації практичної результативної взаємодії між двома державами.

Під час розмови з Послом Федеративної Республіки Нігерія Шіною Фатай Алеге Глава держави наголосив на важливості активізації політичного діалогу та необхідності розширення взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва з цією африканською країною.

«Ми раді, що ви долучилися до нас як представник Нігерії саме в цю важливу для народу України дату. Я дуже хотів би, щоб через 30 років після відновлення незалежності нашої держави між нашими країнами відбувся конструктивний та предметний діалог, щоб наші сторони знайшли спільні проекти та спільні інтереси», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський окремо відзначив активну співпрацю між державами в галузі освіти та внесок України у професійну підготовку нігерійських фахівців.

У розмові з новопризначеним Послом Республіки Корея Кім Хьонг Те Глава держави наголосив на важливості включення України до переліку пріоритетних країн з високим потенціалом для економічної та дипломатичної співпраці з Республікою Корея.

«Це рішення, а також включення нашої держави до програми Офіційної допомоги розвитку на 2021-2025 роки сприятиме реалізації потужного потенціалу двосторонніх відносин», – переконаний Президент України.

Також було обговорено шляхи подальшої активізації політичного діалогу, посилення економічної складової двосторонніх взаємин, питання започаткування важливих інвестиційних проектів, серед іншого в галузі інфраструктури.

Спілкуючись з новопризначеним Послом Республіки Вірменія Володимиром Карапетяном, Володимир Зеленський наголосив на налаштованості на розвиток двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері.