Президент прийняв вірчі грамоти у послів В’єтнаму, Бразилії та Італії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів В’єтнаму, Бразилії та Італії.

Глава держави сподівається на подальшу активізацію взаємодії з цими державами на всіх рівнях заради добробуту громадян.

Під час розмови з Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхаком Президент України висловив вдячність за практичну допомогу в’єтнамської сторони у найскладніший період першої хвилі COVID-19. Він наголосив на зацікавленості у налагодженні практичної взаємодії українських фармацевтичних заводів із в’єтнамськими партнерами в питанні розробки та виробництва протиковідних вакцин.

Співрозмовники обговорили питання лібералізації двосторонньої торгівлі, позитивно відзначивши зростання її обсягів навіть у кризовий 2020 рік.

Було домовлено пришвидшити процес підготовки до підписання низки двосторонніх документів економічного спрямування задля розширення можливостей українських і в’єтнамських підприємств для виходу на ринки обох країн.

Президент України та Посол В’єтнаму окреслили заходи двостороннього політичного діалогу на поточний рік та обговорили взаємодію країн у межах міжнародних організацій, передусім з урахуванням непостійного членства В’єтнаму в Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

Під час розмови Глави Української держави з Послом Федеративної Республіки Бразилія в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапесту було позитивно оцінено нинішній високий рівень політичного діалогу між двома державами.

Володимир Зеленський підтвердив налаштованість України на подальший розвиток стратегічного співробітництва з Бразилією, передусім за такими напрямами, як торгівля та інвестиції, сільське господарство, енергетика та фармакологія.

Президент України наголосив на необхідності належного використання наявного потенціалу обох держав для реалізації спільних проектів у сфері військово-технічної співпраці, а також в аерокосмічній галузі.

Він схвально оцінив започатковану роботу Діалогу з оборонної промисловості між Україною та Бразилією.

Глава держави поновив запрошення Президенту Бразилії Жаїру Болсонару відвідати Україну з офіційним візитом у поточному році.

Під час розмови з Послом Італійської Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзо Володимир Зеленський позитивно оцінив досягнутий рівень співпраці між Україною та Італією та високу динаміку двостороннього політичного діалогу.

Президент України зазначив, що Італія є важливим партнером нашої держави у ЄС і НАТО та підкреслив зацікавленість у подальшому поглибленні взаємовигідних відносин.

Співрозмовники погодилися, що успішна взаємодія України та Італії у подоланні наслідків пандемії COVID-19 стала яскравим проявом солідарності.

Посол Італії відзначив лідерство Володимира Зеленського у проведенні важливих реформ, зокрема земельної та реформи банківського сектору. Він заявив про підтримку Італією територіальної цілісності та суверенітету України. Італія не відступиться від санкційного режиму щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

Відбувся обмін думками щодо заходів політичного діалогу на 2021 рік та подальших кроків з активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Італією.