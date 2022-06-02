Президент прийняв вірчі грамоти в послів США, Індії та Молдови в Україні й започаткував нову традицію таких церемоній у Софії Київській

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в Посла США Бріджит Брінк, Посла Республіки Молдова Валеріу Ківеря та Посла Республіки Індія Харша Кумара Джейна, які починають працювати в нашій державі.

Церемонія вручення вірчих грамот відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська» за участю представників усіх іноземних держав, посольства яких уже відновили роботу в Україні.

Президент привітав іноземних послів і зауважив, що найпростіше, чим вони можуть допомогти нашій державі, яка вже 99 днів протистоїть російському вторгненню, – це бути зараз тут.

«Я дякую всім послам, які максимально довго залишалися в Україні. Тим, які максимально швидко повернулися в Україну. Я буду максимально радий усім, хто незабаром повернеться до нашого серця, до Києва», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави подякував тим, хто всі ці 99 днів не полишав столицю України.

Президент зауважив, що героїчна боротьба України проти російської агресії спонукає багато країн змінити своє ставлення й сприйняття нашої держави та бачити її рівним партнером і союзником.

«Світ аплодує й захоплюється нашою стійкістю та мужністю. Розуміє, хто ми, звідки ми, чого хочемо і, найважливіше, – куди йдемо. Бачить нас справжніх. Народ, який захищає свою свободу та свою землю. Так, це ми. Хто обирає не піти, не втекти, не здатися, не стати на коліна, а боротися. Боротись і битись. Це ми. Ті, хто боронить свої домашні вогнища, очі наших матерів, усмішки наших дітей. Це ми. І саме так робили наші предки. Не одне покоління українців, які виборювали самостійну державу. І кожне наступне покоління знає про подвиг предків. І готове боронити власну землю, хоч би який окупант на неї ступив», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що Україна сьогодні – це щит Європи.

«Але до кожного щита потрібні мечі. Я сподіваюся, що це чудово розуміє весь світ. Нам потрібна зброя, щоб захистити і себе, і вас, ваші держави. Добро має бути з кулаками, а ще краще – з HIMARSами», – сказав він.

Президент закликав підтримувати Україну та вірити в нашу державу, адже рано чи пізно український народ завжди долає будь-якого окупанта.

Володимир Зеленський також зауважив, що нинішня церемонія вручення вірчих грамот проводиться на території Софії Київської, яка була закладена 1011 років тому і де відбувалися доленосні події й ухвалювалися доленосні рішення. За його словами, відтепер це місце стане традиційним для проведення подібних заходів.

«Віднині саме в Софії новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти. Це крок, яким Україна підкреслює своє ставлення до кожного посла й до відносин із кожною державою», – сказав він.

За словами Президента, ця нова традиція символізує три головні речі: довіру, щирість та відповідальність.

«Перша – довіра. Це сакральне місце для нас. Той, хто стоїть тут, має бути гідним представником свого народу. Той, хто стоїть тут, має бути щирим другом нашого народу. Друга річ – щирість. Саме щирість. З нашого боку. У цьому святому для нас місці Україна перед Богом обіцяє бути вірним другом і надійним партнером. Той, хто стоїть тут, має ніколи не сумніватись у слові України. Третя річ – це відповідальність. З вашого боку. Той, хто стоїть тут, ставиться до нас так само, як ми до нього. Його наміри завжди будуть світлими, дружба – щирою, слово – твердим, а дія – рішучою», – наголосив Глава держави.

«Ми готові бути вашим союзником не за протоколом чи етикетом. А по совісті й честі. Ми готові дружити по-справжньому, міцно й навіки. Але ми готові тільки так, і ніяк інакше», – додав Президент.

Отримуючи вірчі грамоти від Посла Молдови, Володимир Зеленський відзначив, що на початку російської агресії ця держава прийняла велику кількість українців, які шукали притулку.

«Наші країни єднає віра у справедливість. Я не хочу сьогодні говорити, що наші країни об’єднує лихо, бо ми знаємо, що таке окупація. Нас об’єднує щастя, бо ми знаємо, що таке свобода», – сказав Глава держави.

Звертаючись до Посла Індії, Володимир Зеленський зазначив, що Україну та Індію об’єднує віра у волю й незалежність. Президент процитував слова національного героя Індії Махатми Ґанді, які влучно описують Україну та українців: «Сила – у відсутності страху, а не в кількості м'язів на нашому тілі. Спочатку вони тебе не помічають, потім сміються з тебе, потім борються з тобою. А потім ти перемагаєш».

Як зауважив Президент, для України відносини з Індією є дуже важливими, і він цінує контакти з керівництвом цієї держави.

Зі свого боку Харш Кумар Джейн нагадав, що в 1996-1998 роках працював другим секретарем з економічних питань Посольства Індії в Києві. Він зазначив, що вражений тим, як сильно змінився Київ, і прогресом України за цей час.

Приймаючи вірчі грамоти від нового Посла США, Глава держави відзначив потужне лідерство Сполучених Штатів у підтримці України. Він висловив переконання, що каденція Посла Бріджит Брінк лише примножить міць цього партнерства.

«Наші країни об’єднує віра у свободу. Віра в людину. Віра в те, що світ можна й треба змінювати на краще», – зауважив Володимир Зеленський.

Він подякував США та особисто Президенту Джозефу Байдену за велику роботу й об’єднання всього світу навколо підтримки нашої країни у війні за спільні цінності. Глава держави висловив подяку за двопалатну підтримку в Конгресі та потужну двопартійну підтримку. Він також подякував усьому американському народу за солідарність з Україною.

Крім того, Володимир Зеленський висловив подяку за роботу й велику допомогу Україні в боротьбі за свій суверенітет і незалежність тимчасовій повіреній у справах США Крістіні Квін та вручив їй державну нагороду.

З рук Президента державні нагороди також отримали Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький та Апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, які всі 99 днів повномасштабної війни Росії проти нашої країни не залишали Київ.