Президент прийняв вірчі грамоти від послів Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Литви та Ісландії

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести країн в Україні: Фінляндії – Тар’ї Орвоккі Фернандес, Бразилії – Рафаеля де Мелло Відала, Ірландії – Джонатана Конлона, Чорногорії – Борянки Симічевич, Литви – Інги Станітє-Толочкєнє та Ісландії – Фрідріка Йонссона.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, привітав послів із початком дипломатичної місії та висловив сподівання на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу з їхніми країнами.

Ключова тема розмови з Послом Фінляндії – пріоритетні потреби на полі бою. Президент подякував за вагому військову допомогу, активну підтримку Формули миру та організацію тематичної конференції в Гельсінкі щодо екологічної безпеки.

«Вдячні дружній Фінляндії за вже 25 оборонних пакетів, наданих нашій державі. Розраховуємо на посилення співробітництва заради прискорення перемоги України та забезпечення сталого й тривалого миру на Європейському континенті», – сказав він.

Під час розмови з Послом Бразилії Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна як ніхто зацікавлена у відновленні справедливого й тривалого миру та відкрита до обговорення Формули миру на різних міжнародних майданчиках, у різних форматах. Він зазначив, що сподівається на продовження конструктивного діалогу з Бразилією.

«Сподіваюся, що обидві наші країни можуть разом покращити життя наших народів, особливо під час цієї війни. Я вважаю, що нам треба якомога більше спілкуватися та слухати одне одного», – сказав Президент.

Послу Ірландії Глава держави подякував за активну підтримку України з боку його країни попри її військовий нейтралітет, а також відзначив нещодавній візит Прем’єр-міністра та підписану двосторонню угоду.

Володимир Зеленський запросив Ірландію взяти участь у третьому саміті ініціативи Grain from Ukraine, який відбудеться в листопаді.

Основні теми обговорення з Послом Чорногорії – підготовка змісту двосторонньої угоди та подальші контакти на найвищому рівні.

«З теплом згадую нашу нещодавню зустріч із Президентом Чорногорії під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії. Ми дякуємо за підтримку із самого початку війни – як політичну, так і допомогу в різних сферах», – зазначив Президент.

Під час зустрічі з Послом Литви Володимир Зеленський подякував за всебічну допомогу Україні, зокрема за готовність щороку надавати оборонну підтримку в розмірі 0,25 % ВВП, а також відзначив адвокацію з боку Литви шляху України до повноправного членства в ЄС і НАТО.

«Із самого початку агресії народ Литви з нами. Ви – перша країна, яка надала нам «стінгери» та іншу військову й гуманітарну підтримку. Це дуже важливо», – наголосив Глава держави.

Серед головних тем розмови з Послом Ісландії – підтримка євроатлантичної інтеграції України, Формули миру та Плану перемоги, а також майбутні контакти у двосторонньому та багатосторонньому форматах.

«Дякую вашій країні та народу за підтримку України. Ми дуже задоволені розвитком відносин з Ісландією та налаштовані на подальше поглиблення нашого партнерства», – сказав Президент.