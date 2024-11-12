Президент прийняв вірчі грамоти від послів Греції, Албанії, Японії та Єгипту

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн в Україні: Греції – Пантеліса Александроса Дімітракопулоса, Албанії – Ернала Філо, Японії – Масаші Накаґоме та Єгипту – Бараката Алі Еллейті.

Глава держави привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на посилення співпраці між країнами.

Під час зустрічі з Послом Греції Володимир Зеленський відзначив високий рівень двосторонніх відносин і подякував за оборонну підтримку.

Президент розповів про основні потреби у військовій допомозі, насамперед у засобах ППО, артилерії та бронетехніці, а також наголосив на тому, що важлива практична реалізація Грецією проєктів із відновлення.

«У нас дуже гарні відносини між країнами. Співпраця між нашими націями для нас дуже важлива. Знаю, що ваші колеги відвідували Одесу з ініціативою щодо відновлення. Можливо, Греція зможе долучитися до інших країн і взяти під патронат один із регіонів», – зазначив Глава держави.

У розмові з Послом Албанії Володимир Зеленський відзначив відкриття албанського Посольства в Україні, що стало свідченням динамічного розвитку двосторонніх відносин. Глава держави подякував уряду та народу Албанії за постійну підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окремо він наголосив на тому, що важливо якомога швидше підписати двосторонню безпекову угоду.

«Ми мали консультації щодо двосторонньої безпекової угоди. Сподіваємося, що з вашою допомогою ми підготуємо документ до підписання в найкоротші терміни», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з Послом Японії Президент відзначив підтримку України з боку його країни та розвиток нинішньої двосторонньої співпраці, висловив готовність до подальшої активізації діалогу на всіх рівнях, а також обговорив актуальні безпекові виклики для України.

Глава держави наголосив, що важливо посилювати взаємодію з Японією у безпековій сфері щодо обміну інформацією та шляхів спільного реагування на участь військових Північної Кореї у війні проти України.

«Між нашими країнами побудовані міцні позиції. Наші країни підписали важливий і сильний документ про безпекові гарантії. Сьогодні ситуація з Північною Кореєю, її військами на російському боці вимагає реакції – ми потребуємо підтримки Японії», – зауважив Володимир Зеленський.

У розмові з Послом Єгипту Президент зазначив, що Україна зацікавлена в активізації двостороннього діалогу, швидкому відновленні торговельно-економічної співпраці, а також реалізації конкретних проєктів у сфері продовольчої безпеки.

Глава держави також наголосив, що важливе залучення Єгипту до просування Формули миру, зокрема приєднання до Спільного комюніке.

«Сподіваюся, пане Посол, під час вашої каденції наші відносини з Єгиптом стануть міцнішими. Ми мали гарну торгівлю до війни: у переважній більшості агропродукція. Зараз ми маємо оборонні напрацювання й готові розвиватися в цьому напрямі. У нас є ініціатива з продовольчої безпеки «Зерно з України», і ми сподіваємося, що Єгипет долучиться до цієї місії», – сказав Володимир Зеленський.