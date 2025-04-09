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Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав
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Президент прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Республіки Корея та В’єтнаму

10 квітня 2025 року - 18:06

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Республіки Корея та В’єтнаму

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Португальської Республіки – Луїша Мануела Рібейру Кабасу, Республіки Корея – Пак Кічанга та Соціалістичної Республіки В’єтнам – Фам Хая.

Володимир Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та зазначив, що наша держава розраховує на розвиток співпраці з їхніми країнами. 

Президент також запросив провідні компанії цих держав узяти участь у четвертій міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. 

Під час спілкування з Послом Вʼєтнаму ішлося про відновлення роботи Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та збільшення обсягів постачання української пшениці до В'єтнаму. 

«У мене були зустрічі з Президентом, із Премʼєр-міністром Вʼєтнаму. Вони були дуже продуктивними. Сподіваюся, що збільшення частоти контактів між нами вплине й на покращення відносин між нашими державами», – сказав Володимир Зеленський. 

Окремий фокус – кроки для досягнення справедливого та стійкого миру й необхідність тиску на Росію. 

У розмові з Послом Республіки Корея Президент подякував за фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема за надання техніки для розмінування. 

Глава держави запросив корейські компанії до співпраці у сфері відбудови нашої країни. Пак Кічанг повідомив про значну зацікавленість корейських компаній у розвитку бізнесу в Україні та співробітництві з українськими виробниками.

«Дуже радий, що від самого початку війни Росії проти України ми змогли побудувати такі важливі, продуктивні, системні відносини між нашими країнами. Ми розраховуємо, що будемо продовжувати їх і що в майбутньому ми побачимо лідера вашої країни в Україні», – зазначив Володимир Зеленський. 

Послу Португалії Глава держави подякував за високий рівень підтримки з боку його країни, зокрема за тимчасовий прихисток для українців, які були змушені залишити дім через російську агресію. 

«Окремо хотів би подякувати вашому народу, тому що найголовніше – це які відносини між людьми, між звичайними людьми. Дякую за підтримку й таке тепле ставлення ваших людей до наших людей», – зауважив Глава держави. 

Президент запросив Португалію долучитися до гуманітарних ініціатив, а також продовжити співпрацю у сферах, які створюють надійні гарантії безпеки для України та всього Європейського континенту.

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Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав

10 квітня 2025 року - 18:03
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