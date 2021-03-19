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Президент присвоїв почесні найменування полкам та Навчальному центру Національної гвардії

26 березня 2021 року - 10:22

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань формуванням Національної гвардії України.

Так, 50-му полку Нацгвардії присвоєне почесне найменування «імені полковника Семена Височана» (указ № 112/2021).

Почесне найменування «Павлоградський» присвоєне 4-му полку Національної гвардії (указ № 114/2021).

Крім того, Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування «імені Василя Вишиваного» (указ № 113/2021).

«Сім років тому була створена Національна гвардія України, яка об'єднала у своїх лавах військових, правоохоронців та добровольців-патріотів. У критичний для держави момент, навесні 2014 року, нацгвардійці стали на захист територіальної цілісності України й опинилися в епіцентрі подій, що вирішували долю нашої країни. Щоб відзначити бойові заслуги, патріотизм та звитягу бійців Нацгвардії, її підрозділам присвоюються почесні найменування. Впевнений, що нацгвардійці з гордістю та честю носитимуть їх», – сказав Президент.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №112/2021

Про присвоєння почесного найменування 50 полку Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №114/2021

Про присвоєння почесного найменування 4 полку Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №113/2021

Про присвоєння почесного найменування Навчальному центру Національної гвардії України
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