Президент присвоїв звання Герой України старшому солдату Денису Лисенку, який захищає Україну на Вовчанському напрямку

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» старшому солдату Денису Лисенку – старшому навіднику механізованого відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

1 березня торік поблизу Синьківки на Харківщині разом зі своїм підрозділом Денис Лисенко штурмував укріплену позицію окупантів. Першим прорвався до ворожих укріплень, знищив вогневу точку та забезпечив подальше просування штурмової групи. Під щільним обстрілом евакуював пораненого побратима, завдяки чому вдалося зберегти його життя.

2 березня старший солдат Лисенко зазнав поранення, але після лікування повернувся на службу. У червні неподалік Вовчанська був поранений ще раз внаслідок російського артобстрілу. Але попри це продовжив відбивати атаки й надавати допомогу пораненим побратимам.

У жовтні зазнав третього поранення – у плече. Утім, Денис Лисенко разом із побратимом продовжував утримувати позицію, відбиваючи кулеметним вогнем численні атаки окупантів упродовж 18 днів, – до моменту, коли змогли провести евакуацію. Того ж місяця під щільним обстрілом самотужки виніс із бойових позицій до точки евакуації непритомного побратима.

8 квітня на бойових позиціях у Вовчанську разом із побратимами вступив у стрілецький бій з шістьма ворожими штурмовиками та власноруч знищив чотирьох із них.

Володимир Зеленський особисто познайомився з Денисом Лисенком 4 серпня, під час спілкування з військовими на командно-спостережному пункті 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр. Командири бригади та батальйону відзначили бойові подвиги старшого солдата.