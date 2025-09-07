Президент:

Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі – звернення Президента
7 вересня 2025 року - 21:12

Президент привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами

8 вересня 2025 року - 17:05

Цьогорічний Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений доступності, якості й технологічності освіти

8 вересня 2025 року - 15:16

Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських «шахедів» та ракет – звернення Президента

6 вересня 2025 року - 21:17

Робоча поїздка Президента на Закарпаття
Робоча поїздка Президента на Закарпаття

5 вересня 2025 року - 13:10

Президент привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, привітав їх із Днем воєнної розвідки, який в Україні відзначали напередодні, та вручив державні нагороди.

«День воєнної розвідки України – день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими – межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики», – наголосив він.

Президент зазначив, що без ефективної розвідки неможливо ефективно діяти всюди – від рівня батальйону на фронті до рівня держави в глобальних відносинах.

«Наші воїни, наша держава вміють бути ефективними – часто саме завдяки сміливості наших розвідників, наших спеціальних служб, усіх українських героїв, які виконують особливі завдання заради наших людей, заради нашої держави», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським розвідникам за інформацію про російські наміри, супровід державної політики, удари по Росії, спеціальні операції в морі, у небі, в кіберпросторі та на землі, забезпечення активних дій на фронті та запобігання російським операціям.

«Від наших українських експортних операцій у Чорному морі, які значно підтримують нашу економіку, до далекобійних ударів по Росії – усе це стає можливим завдяки вашій роботі, вашій співпраці, вашій сміливості», – наголосив Глава держави.

Пам’ять усіх полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» І–ІІІ ступенів і Данила Галицького.

