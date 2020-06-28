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Президент привітав з шостою річницею звільнення Краматорська та Слов’янська: Вдячні всім, хто допоміг повернути міста, зробивши їх вільними та мирними

5 липня 2020 року - 10:54

Президент привітав з шостою річницею звільнення Краматорська та Слов’янська: Вдячні всім, хто допоміг повернути міста, зробивши їх вільними та мирними

Президент України Володимир Зеленський привітав міста Краматорськ і Слов’янськ з шостою річницею звільнення від незаконних збройних формувань.

«Сьогодні в нас подвійне свято. Адже, крім Дня ВМС, ми відзначаємо шосту річницю звільнення Слов’янська та Краматорська. Шість років тому всією країною ми допомагали нашому війську та з тривогою в серці і молитвою в душі чекали радісних новин зі сходу. Ми вклоняємося кожному, хто повернув Слов’янськ і Краматорськ до України», – зазначив Глава держави під час участі в урочистостях до Дня Військово-Морських сил України в Одесі.

З нагоди звільнення міст було організовано відеовключення з Краматорська, де перебував Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми сьогодні відчуваємо єдність України, і цей телеміст демонструє єдність країни – від Одеси до Краматорська, щодень – від Ужгорода до Донецька й Луганська. Україна – єдина, соборна, неподільна, незалежна і в найближчий час буде мирною», – зазначив голова уряду.

Президент України нагадав, що рік тому в День ВМС він також був у Одесі, а поруч з ним перебували родини українських військових моряків, які на той час були в російському полоні.

«Обіцяв зробити все, щоб ваші хлопці повернулися додому і ви змогли міцно їх обійняти. Сьогодні я знову хочу вам подякувати за те, що вірили нам, за те, що дочекалися», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україні також повернуті буксир «Яни Капу», катери «Нікополь» і «Бердянськ», а в Краматорську та Слов’янську гордо майорить синьо-жовтий прапор.

«І все це дає мені потужний заряд сили та віри в те, що все у нас обов’язково вдасться! Ми повернемо всіх наших людей. Повернемо всі наші території. Повернемо віру в правду і справедливість. Ми повернемо мирну, єдину й неподільну, могутню та непереможну Україну», – резюмував Глава держави.

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