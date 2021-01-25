Президент призначив головою Черкаської ОДА Олександра Скічка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 38/2021 про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

В Офісі Президента Глава держави зустрівся з новопризначеним очільником ОДА та вручив йому службове посвідчення.

«Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини», – сказав Володимир Зеленський.

Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «міжнародна економіка» (магістр з міжнародної економіки). Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му був обраний народним депутатом України.