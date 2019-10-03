Президент призначив головою Харківської ОДА Олексія Кучера

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.

Під час робочої поїздки на Харківщину Глава держави вручив Олексію Кучеру службове посвідчення та представив його громаді краю.

«Вітаю вас. Поки що вітаю, а за результатами – побачимо», – сказав Президент.

Голова Харківської ОДА подякував Володимиру Зеленському за довіру. Олексій Кучер зазначив, що пріоритетом його роботи буде залучення інвестицій, вирішення екологічних проблем, а також боротьба з корупцією.

Довідка. Олексій Кучер народився 1985 року. Закінчив Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. У 2011 році отримав адвокатську ліцензію. Викладач Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. 2019-го на позачергових виборах до Верховної Ради був обраний народним депутатом України.