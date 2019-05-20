Президент призначив начальником Управління державної охорони учасника боїв за Донецький аеропорт Олексія Оцерклевича

Президент України Володимир Зеленський призначив підполковника Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони. Відповідний Указ Глава держави підписав 29 травня.

Рекомендації щодо кандидатури Олексія Оцерклевича Президент отримав від нинішніх офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.

Олексій «Купол» Оцерклевич став відомим завдяки військовій хитрості, яка дозволила провести без жодного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – просто на очах у ватажка російських найманців Мотороли. Про це у той час повідомляли офіційні речники Генштабу ЗСУ.

За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм Олексій Оцерклевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів.

«Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов’язками Олексій Оцерклевич впорається гідно. Адже зі мною йому точно буде несолодко. Бо я маю намір ходити до людей – так часто, як зможу. Попри ризики, які в цьому вбачатимуть працівники УДО», – прокоментував призначення Володимир Зеленський.