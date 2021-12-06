Президент призначив Олега Синєгубова головою Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 676/2021 про призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

До призначення Олег Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

Глава держави відзначив, що, працюючи на Полтавщині, Олег Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні, зокрема закінчити й запустити об'єкти-довгобуди, успішно пройти всі хвилі пандемії коронавірусу та забезпечити один з найкращих показників вакцинації в країні. Крім того, було започатковано низку нових проектів та ухвалено стратегію розвитку краю.

«Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат – вагомі досягнення та розвиток», – сказав Володимир Зеленський, вручаючи Олегу Синєгубову службове посвідчення.

Президент також наголосив на важливості призначення фахового керівника у прикордонній області.

Олег Синєгубов зі свого боку зауважив, що розуміє, яка велика відповідальність чекає на нього на цій посаді, і запевнив, що докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

«Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області», – зазначив він.

Довідка. Олег Синєгубов народився 1983 року в м. Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ. Доктор юридичних наук. Має стаж роботи понад 20 років. Зокрема, у 2000-2008 роках служив у органах внутрішніх справ, у 2008-2019-му працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах – від старшого викладача до декана факультету. Протягом останніх двох років Олег Синєгубов очолював Полтавську облдержадміністрацію.