Президент призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсманом

16 жовтня 2025 року - 10:31

16 жовтня 2025 року - 10:31

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом.

Іншим указом Глава держави звільнив її з посади уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першим в історії України військовим омбудсманом.

«Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування Глава держави підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.

«Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них», – зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська).

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №791/2025

Про звільнення О.Кобилинської з посади Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №792/2025

Про призначення О.Кобилинської Військовим омбудсманом
