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Президент призначив Сергія Козиря головою Херсонської ОДА

1 березня 2021 року - 19:52

Президент призначив Сергія Козиря головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника Херсонської ОДА. Відповідний указ № 83/2021 Глава держави підписав 1 березня.

Вручаючи Сергію Козирю службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав йому успіху в роботі на благо регіону.

«Ви вже проявили себе під час виконання обов’язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей», – зазначив Президент.

Довідка. Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом «розробка родовищ корисних копалин», у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю «фінанси». 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.

Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки «Шахтоуправління «Трудівське» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія». У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №83/2021

Про призначення С.Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації
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