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Президент призначив Юрія Гусєва головою Херсонської облдержадміністрації

13 липня 2019 року - 16:54

Президент призначив Юрія Гусєва головою Херсонської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині, представив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва. Про підписання відповідного Указу Глава держави повідомив 13 липня, під час наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і «Каланчак». 

«Хочу почути про головні питання, плани розвитку Херсонської області. Ми не випадково з вами на КПВВ – дуже хочу, щоб ми почули, коли буде нормальна інфраструктура, щоб домовилися про конкретні терміни. Твоє бачення, Юрію, щодо цих питань?» – сказав Глава держави, вручаючи новопризначеному очільнику області посвідчення. 

Юрій Гусєв подякував за довіру й зауважив, що вважає свою нову посаду надзвичайно відповідальною. Він заявив, що у своїй роботі змінюватиме підходи та повідомив про старт програми Lift. 

«Вона стартує у Херсонській області. В районні державні адміністрації люди набиратимуться виключно через програму Lift», – підкреслив голова ОДА. 

Він закликав усіх, хто хоче працювати у президентській вертикалі на Херсонщині, приєднуватися до команди Глави держави, залишаючи свої заявки на сайті

Як відомо, створення платформи Lift Володимир Зеленський анонсував на iForum  у Києві в травні. Вона є соціальним ліфтом для нових людей у політиці й спрямована на позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний і культурний розвиток.

«Я докладатиму всіх зусиль, щоб Херсонщина була пілотною не лише в цьому», – підкреслив Юрій Гусєв. 

Також Глава держави представив постійного представника Президента в Автономній Республіці Крим. Антон Кориневич був призначений на цю посаду відповідним указом раніше. Представник Президента в АРК заявив, що робитиме все, щоб кримське питання не сходило з порядку денного і щоб максимально захистити права громадян, які проживають в окупованому Криму, та внутрішньо переміщених осіб з півострова. 

«Для нас пріоритет – це люди», – заявив він.

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