Президент про розслідування вбивства Павла Шеремета: Ймовірні виконавці затримані, мають бути знайдені замовники

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що після затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета правоохоронні органи невдовзі знайдуть і замовників цього резонансного злочину.

Під час екстреного брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ за участі Глави держави, голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова та Генерального прокурора України Руслана Рябошапки представники Національної поліції повідомили про затримання п’ятьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Слідство розглядало чотири версії скоєння злочину: убивство через помилку щодо жертви, побутовий конфлікт, професійна діяльність журналіста, зокрема за кордоном, а також дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом убивства публічної особи – та зупинилося на останній.

Після заслуховування інформації правоохоронців Президент зауважив, що у нього багато емоцій. Він нагадав, що декілька місяців тому зустрічався з представниками правоохоронних органів і наголошував, що кримінальна справа щодо вбивства Павла Шеремета є однією з пріоритетних і має бути розкрита.

Володимир Зеленський подякував за роботу слідчим і прокурорам, міністру внутрішніх справ і Генеральному прокурору.

«Ймовірні вбивці сьогодні були затримані. Ми з вами одержали дуже багато відповідей – ви самі це бачили. Але є ще одне питання – хто замовник. Упевнений, що на це питання обов’язково знайдеться відповідь наступного разу. Я хочу вірити, що це буде третя й остання зустріч стосовно цієї дуже гучної справи щодо вбивства Павла Шеремета», – зазначив Президент.

Глава держави додав, що подібних справ в Україні, на жаль, залишилося багато. Однак він висловив переконання, що міцна співпраця правоохоронних органів має бути продовжена заради притягнення злочинців до відповідальності.

«Це є відповідь, заради чого ми всі разом працюємо», – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час зустрічі з силовиками у Києві 23 липня Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості досягнення результатів у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета та покарання злочинців. Після доповіді голови Нацполіції щодо перебігу розслідування справи та заслуховування закритого звіту Глава держави висловив переконання, що правоохоронці розкриють злочин.