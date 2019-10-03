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Президент про ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроекту про добровольців: Сором, що це відбувається лише зараз, а не п’ять років тому

29 жовтня 2019 року - 18:50

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою у першому читанні проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції» (№ 2045-1) та очікує на його ухвалення в цілому.

«Кожен з нас у боргу перед добровольцями, які захищали нашу Україну. Думаю, що це – правильна відповідь. На жаль, це відбувається лише зараз, а не п’ять років тому», – зазначив Володимир Зеленський у коментарі представникам ЗМІ в Маріуполі Донецької області.

Глава держави уточнив, що про підтримку цього закону йшлося на низці зустрічей з добровольцями та волонтерами, які він проводив останнім часом.

Президент пообіцяв підписати документ після його ухвалення в цілому.

«Я впевнений, що парламент ухвалить цей законопроект у другому читанні. Я його підпишу. Ми ставили завдання зробити це до 15 листопада», – заявив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що законопроект допоможе добровольцям отримати статус учасників бойових дій та відповідні соціальні гарантії, які мають військові, що перебували на службі.

«Несправедливість нинішнього законодавства полягає у тому, що добровольці, які дістали поранення чи контузію, можуть отримати статус інваліда війни, але чомусь не можуть отримати статус учасника бойових дій. Це – неповага до гідності, військової честі людей, які теж взяли в руки зброю, вирушили на схід України та захищали нашу незалежність», – наголосив Глава держави.

За словами Президента, для отримання статусу учасника бойових дій добровольцям, які виконували завдання в зоні проведення АТО у співпраці з представниками силових структур, але не мають документального підтвердження, потрібно буде надати нотаріально завірені свідчення осіб, котрі воювали разом з ними.

«Така процедура, можливо, для когось є неідеальною з точки зору букви закону, але, нам здається, вона відповідає духу закону. Ми розуміємо, що на початку війни перед військовими стояли зовсім інші завдання, і не завжди діловодство було в пріоритеті», – зазначив Володимир Зеленський.

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