Президент про загальнонаціональне опитування: Хочу отримати відповіді мільйонів людей, а не вибірку з двох тисяч громадян

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня – важлива подія, адже запровадження реального народовладдя було одним з пунктів його передвиборчої програми.

«Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проект закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ», – сказав Глава держави під час інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам.

Володимир Зеленський наголосив, що це опитування не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть йому як Президенту України додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни до законодавства.

«Я зрозумію відповідь народу й буду говорити з депутатами та пропонувати такі позиції», – сказав Глава держави.

Президент звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

«Що таке соціологічне опитування? Це – вибірка… Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей», – зазначив він.

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості українців на запитання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

«Електорально вони побачать, що люди це підтримують. Тоді я як Президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроект і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу», – заявив він.

Щодо наступних дій української влади у разі схвалення громадянами можливості використання положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України Володимир Зеленський зазначив, що поки не може розкривати подробиць.

«Я сьогодні займаюся тим, щоб повністю відродити державу Україна – самостійну, обороноздатну. Тому в нас невипадково з’являються військово-морські бази. Невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було й близько у держави Україна. Я підписую з Великою Британією, з Туреччиною. Я хочу ще з деякими країнами це зробити», – розповів він.

Водночас Глава держави уточнив, що не йдеться про можливість відновлення ядерного потенціалу України.

«Ми говоримо про те, що всі повинні виконувати свої домовленості. В іншому разі ми з вами будемо не «за столом», як кажуть у європейських країнах, а будемо постійно людьми, які просять дати ще кредит, дати катер, дати ще бронежилет, дати ще маски, коли в нас COVID-19», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України запевнив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів з державного бюджету.

«Не за кошти держави й не за кошти олігархічних структур. Ви все побачите. Відповідь завжди є чи офіційною, чи в декларації Президента України», – сказав Володимир Зеленський.