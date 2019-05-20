Президент пропонує Парламенту законодавчо закріпити створення спецдільниць для голосування в місцях тимчасової дислокації військових частин

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців» (р. н. 10356).

Глава держави переконаний, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців ЗС України (та інших утворених відповідно до законів України військових формувань) передбаченого статтею 38 Конституції України права вільно обирати народних депутатів України на рівні з іншими громадянами.

Документом пропонується закріпити у Законі «Про вибори народних депутатів України» положення щодо можливості утворення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації. Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання за призначенням в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.

Проект Закону України розроблено у зв'язку із призначенням на 21 липня 2019 року позачергових виборів до Верховної Ради України, згідно з Указом Президента України від 21 травня 2019 року № 303.