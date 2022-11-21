Президент провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники засідання заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ стратегічних напрямів щодо ситуації на передовій, зокрема на найгарячіших ділянках фронту.

Члени Ставки також розглянули питання забезпечення підрозділів сил оборони необхідним озброєнням і технікою.

Під час засідання було обговорено питання захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів.

Заслухано інформацію щодо забезпечення роботи об’єктів інфраструктури у зимовий період.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.