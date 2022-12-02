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Президент провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

3 грудня 2022 року - 16:12

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу.

Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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