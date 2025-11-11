Президент провів координаційну нараду з безпекових і соціально-економічних питань Херсона та області

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням за участі командира 310-го окремого батальйону РЕБ та командувача Сил безпілотних систем.

Командир 310-го окремого батальйону РЕБ Дмитро Ляшок доповів про кількість російських дронів під час атак і протидію їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Військові продемонстрували їхню роботу.

Також Глава держави заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді про розробки та масштабування кількості систем РЕБ.

Крім того, обговорили захист доріг і логістики спеціальними сітками.

«Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра, інші підрозділи збільшать тут спроможності захисту. Важливо все це реалізувати», – зазначив Президент.

Окремо обговорили питання енергетики, забезпечення Херсона всім необхідним та відповідне фінансування.

«Сьогодні є також рішення щодо енергетики – щодо обладнання для Херсона, фінансування додаткове. Максимум завтра ці рішення мають бути ухвалені урядом на рівні відповідних міністрів», – зауважив Глава держави.

Також ішлося про підтримку й додаткові засоби для комунальних служб, шкіл, садочків.

«Обласна влада дала запити на потреби громад Херсонщини, і це повинно бути забезпечено щодо садочків, підтримки освіти, всіх соціальних потреб. Люди тут заслуговують на більшу підтримку», – наголосив Володимир Зеленський.