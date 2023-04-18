Президент провів нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації на Полтавщині

﻿﻿Під час робочої поїздки у Полтавську область Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Учасники заслухали інформацію від начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна про соціально-економічне становище в області.

Також було розглянуто питання щодо обстановки на Полтавщині в операційній зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми» та щодо готовності військових підрозділів до виконання завдань.

Крім того, під час наради учасники заслухали інформацію про оперативну та криміногенну ситуацію в регіоні.