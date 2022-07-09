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Президент провів нараду щодо будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах російської агресії

9 липня 2022 року - 17:34

Президент провів нараду щодо будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах російської агресії

Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні щодо особливостей спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.

Глава держави висловив подяку за те, що компанії продовжують працювати в Україні навіть після вторгнення РФ, а також за допомогу й підтримку в підготовці оборони українських міст і мережі автодоріг.

«Усі потужні будівельні компанії все це робили», – зауважив він.

Президент наголосив на важливості реалізації плану, який передбачає будівництво об’єктів інфраструктури згідно з вимогами воєнного часу.

«Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому що стосується залізниці, доріг, мостів та тунелів, то нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет і блокувань», – сказав Володимир Зеленський.

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