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Президент провів нараду щодо стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій і розбудови національної безпеки

20 лютого 2021 року - 10:12

Президент провів нараду щодо стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій і розбудови національної безпеки

Встановлення миру та деокупація всіх територій України були одними з пріоритетів передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Стратегію реінтеграції тимчасово окупованих територій та розбудови потужної системи національної безпеки і оборони було обговорено на нараді під головуванням Президента України.

Зокрема, йшлося про те, що вже нині держава розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей процес включатиме створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках, поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму, реінтеграцію дітей і молоді, напрацювання механізмів вирішення житлових проблем, забезпечення інформаційного суверенітету, доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Також ішлося про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.

Президент дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, терміни розбудови професійної армії. Глава держави також наполягає на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців ЗСУ високою заробітною платою та напрацюванні чіткої програми забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.

Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Володимир Зеленський поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері, надати план розвитку космічної галузі.

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