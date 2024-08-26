Президент провів нараду щодо захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних органів щодо захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану.

У ній узяли участь: Генеральний прокурор України Андрій Костін, голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, директор НАБУ Семен Кривонос, заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки Сергій Перхун.

«Передусім – питання протидії зрадникам, колаборантам та особам, які виправдовують російську агресію в різних сферах і допомагають ворогу. Також маємо детально обговорити механізм застосування санкцій нашою державою та взаємодію з партнерами, щоб наші санкційні режими були синхронізовані», – сказав Володимир Зеленський.

Голова СБУ Василь Малюк доповів про проведення контрдиверсійних та контррозвідувальних заходів в Україні, розслідування фактів державної зради, колабораціонізму та про застосування санкцій до зрадників і колаборантів.

Директор ДБР Олексій Сухачов розповів про розслідування справ щодо незаконного перетину державного кордону, зокрема особами, які є фігурантами кримінальних проваджень.

«Більш ніж достатньо структур і персоналу займаються охороною нашого державного кордону й повинні протидіяти незаконному перетину (кордону). Щодо кожного випадку втечі фігурантів кримінальних проваджень потрібна чітка відповідь, висновки та хто конкретно буде за це відповідати», – зазначив Президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про посилення охорони державного кордону для припинення діяльності каналів незаконного перевезення українців.

Глава держави доручив розробити план посилення кордону України та Молдови на ділянці невизнаного Придністровʼя.

Під час наради також обговорили перебіг виконання Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.