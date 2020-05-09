Президент провів нараду щодо запобігання поширенню COVID-19

Попри епідемію коронавірусу вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася. Про це Президенту України Володимиру Зеленському повідомили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Однак нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому. Тому Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.

«Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз», – зазначив Володимир Зеленський.

Главі держави також доповіли, що всі області знайшли можливості для виплати надбавок до зарплат лікарям, які безпосередньо боролися з COVID-19.

Національна служба здоров’я завершує підписання договорів щодо виплат за квітень. Екстрена медична допомога підписала 100% договорів, мобільні бригади лікарів – 75%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на COVID-19, – 84%, стаціонарна медична допомога, яка допомагає хворим на ГРВІ, – 85%. Укладання договорів продовжиться попри вихідні.

Крім того, під час наради повідомили, що Кабінет Міністрів дозволяє відновити роботу дитячих садків. Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Це означає, що дитсадки можуть відкриватися, але не зобов’язані цього робити, якщо вони не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для убезпечення дітей.

Також Президенту доповіли, що триває підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО має відбутися за чіткими правилами, щоб уникнути заражень. У приміщенні під час проведення тестування зможуть одночасно перебувати не більше 10 осіб.

«На ЗНО прийдуть усі діти. Якщо приміщення будуть не готові, це загрожує спалахом. У нас є ще місяць, щоб підготуватися. Ми повинні вберегти наших дітей. Заходи мають бути настільки ж ефективними, як і карантин, який ми пройшли доволі добре», – наголосив Володимир Зеленський.