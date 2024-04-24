Президент провів розмови зі спікером Палати представників і лідерами республіканців та більшості в Сенаті США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном та лідерами республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.

Глава держави подякував, зокрема, кожному з них за особисте лідерство, представникам обох партій, Президенту Джозефу Байдену – за затвердження закону про допомогу нашій країні та всьому американському народові – за підтримку.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру та потреби в посиленні ППО, зокрема системами Patriot.

Президент наголосив, що чергові оборонні пакети важливо направити в Україну якомога швидше. Окремо відзначив згадку в законі далекобійних систем ATACMS, які дуже потрібні нашим воїнам.