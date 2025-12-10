Президент провів розмову з американською стороною, присвячену роботі над документом щодо відбудови та економічного відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською стороною – міністром фінансів Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером та головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларрі Фінком.

З української сторони взяли участь: Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник кабінету Президента України Офісу Президента Олександр Бевз.

Глава держави зауважив, що фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Команди детально обговорили ключові питання для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну й формуватиме захищеність бізнес-клімату.

Під час розмови також узгодили наступні контакти між командами. Президент запевнив: як і завжди, з українського боку затримок не буде. Україна працює на результат.

Володимир Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу та його команді за змістовну роботу й підтримку.