Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів

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3 липня 2026 року - 22:17

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави поінформував Прем’єр-міністра про наслідки чергових російських ударів по Україні. Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер, яка забрала життя 30 людей.

«Важливо, що наші друзі – друзі України – готові робити кроки на захист життя, і ППО – одна з ключових тем нашої співпраці з Нідерландами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також подякував за історичне рішення Нідерландів прийняти в себе повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

«Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки», – наголосив Глава держави.

«Російська агресія проти України не може залишитися безкарною. Саме тому нам потрібно створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у цій агресії. Сьогодні уряд Нідерландів ухвалив рішення про те, що Нідерланди готові прийняти в себе трибунал», – додав Роб Єттен.

Лідери узгодили графік наступних зустрічей. Володимир Зеленський подякував Нідерландам за солідарність, підтримку й готовність надалі допомагати нашій державі.

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