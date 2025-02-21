Президент провів телефонні розмови з лідерами Хорватії, Польщі, Чехії, Німеччини, Швеції, Словенії, Ірландії, Кот-дʼІвуару та Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Польщі, Чехії, Кот-дʼІвуару, канцлером ФРН, прем’єр-міністрами Хорватії, Швеції, Словенії, Ірландії та Люксембургу, подякував за їхню підтримку та поінформував про свої контакти з партнерами.

Глава держави висловив вдячність Прем’єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу за нещодавнє рішення про новий пакет військової допомоги. Україна цінує позицію Хорватії щодо того, що припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки. Обговорили наступні кроки та спільні плани на найближчий час.

Головна тема розмови з Президентом Чехії Петром Павелом – напрацювання сильних, аргументованих позицій. Лідери також обговорили продовження чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів і нову пропозицію Чехії на підтримку нашої країни.

Під час розмови з Президентом Польщі Анджеєм Дудою йшлося про актуальні події та майбутні контакти. Володимир Зеленський наголосив, що спільна мета – захистити Україну та всю Європу від російської загарбницької війни. Глава Української держави розповів про розвиток діалогу з американською командою і наголосив, що США мають стояти поруч з Україною, адже міцного та надійного миру можна досягти лише в єдності.

Президент подякував Прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону за військову допомогу. Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує на 18-й пакет оборонної підтримки. Одна з головних тем розмови – напрацювання спільного бачення гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку потенційних переговорів, за столом яких обов’язково повинна бути Європа.

Глава держави обговорив із Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом двосторонні відносини, найближчі плани та спільні кроки. Президент подякував Словенії за 14 пакетів оборонної допомоги. Йшлося про спільне бачення шляхів закінчення війни та гарантії безпеки. Володимир Зеленський також розповів про ініціативу «Продовольство з України» для допомоги народу Сирії й запросив Словенію приєднатися до цих зусиль.

Президент і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки. Глава держави подякував за внесок Німеччини в захист тисяч життів і за лідерство у зміцненні протиповітряної оборони України. З початку повномасштабного російського вторгнення загальний обсяг допомоги Україні з боку ФРН сягнув 43,6 млрд євро. Лідери обговорили кроки для досягнення справедливого миру та роль Європи за столом переговорів.

З Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном Президент обговорив спільне бачення реальних кроків для закінчення війни. Ірландія поділяє підхід України, що ініціатива має бути спільною. Серед тем розмови – продовження фінансової допомоги, європейські справи, підтримка та захист українців.

Глава держави обговорив із Президентом Кот-дʼІвуару Алассаном Драманом Уаттарою розвиток двосторонніх відносин між державами, зокрема збільшення товарообігу, і справедливе закінчення війни. Володимир Зеленський подякував за підтримку українців, суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент обмінявся думками з Прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом про найближчі плани та спільні дії для закінчення війни. Глава держави подякував Люксембургу за готовність продовжувати військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також за голос за прискорення переговорів про вступ України до ЄС.