Президент провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та подякував за підтримку України.

Глава держави поінформував про контакти з новою адміністрацією Президента США, зокрема розповів про сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і нещодавню розмову з Президентом Трампом.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили спільну з партнерами координацію для справедливого закінчення війни. Перш ніж розпочинати будь-які переговори Україна, Європа та США мають сформувати загальну стратегію і план дій, а потім разом брати участь у перемовинах.

Окрему увагу під час розмови приділили гарантіям безпеки. За словами Президента, найкращою та найдешевшою з них є членство України в НАТО. Водночас до того моменту, коли наша держава отримає запрошення, важлива підтримка з боку партнерів для створення міцної сучасної армії та посилення систем ППО, далекобійних засобів і флоту.