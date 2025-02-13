Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Були сьогодні важливі доповіді військових; є хороший результат на фронті – звернення Президента
Були сьогодні важливі доповіді військових; є хороший результат на фронті – звернення Президента

13 лютого 2025 року - 19:42

Переглянути всі відео
ностанні новини

Військова допомога та підтримка України: Президент провів зустріч із членами Палати представників Конгресу США

15 лютого 2025 року - 00:32

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили напрацювання спільної стратегії України, США та Європи

15 лютого 2025 року - 00:25

Координація з НАТО та оборонна підтримка: Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте

14 лютого 2025 року - 22:41

Офіс Президента ініціює нові підходи до роботи міжнародних гуманітарних організацій в Україні

14 лютого 2025 року - 22:13

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

Перейти до всіх галерей

Президент провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні

14 лютого 2025 року - 22:08

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та подякував за підтримку України. 

Глава держави поінформував про контакти з новою адміністрацією Президента США, зокрема розповів про сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і нещодавню розмову з Президентом Трампом.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили спільну з партнерами координацію для справедливого закінчення війни. Перш ніж розпочинати будь-які переговори Україна, Європа та США мають сформувати загальну стратегію і план дій, а потім разом брати участь у перемовинах. 

Окрему увагу під час розмови приділили гарантіям безпеки. За словами Президента, найкращою та найдешевшою з них є членство України в НАТО. Водночас до того моменту, коли наша держава отримає запрошення, важлива підтримка з боку партнерів для створення міцної сучасної армії та посилення систем ППО, далекобійних засобів і флоту.

Версія для друку