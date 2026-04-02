Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента
2 квітня 2026 року - 20:46

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

5 квітня 2026 року - 18:15

Президент обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм підтримку України та зусилля для досягнення достойного миру

4 квітня 2026 року - 20:42

Під час зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки та енергетики

4 квітня 2026 року - 19:32

Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій

4 квітня 2026 року - 10:00

Офіційний візит Президента України до Сирії
5 квітня 2026 року - 18:23

3 квітня 2026 року - 14:06

Президент провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV у той час, коли росіяни знову вдарили по Україні сотнями «шахедів» і десятками ракет.

Глава держави наголосив, що фактично з ночі триває атака хвилями й уже щонайменше п’ять регіонів були під ударом Росії.

«Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень. Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що цього не можна ігнорувати, і подякував усім у світі, хто не мовчить.

Під час розмови йшлося про переговорний процес і роботу з американською командою, а також про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Глава держави подякував Його Святості за сприяння в поверненні викрадених українських дітей і всю гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав українцям, зокрема під час цієї важкої зими.

Президент побажав Папі Римському та вірянам, які відзначають Великдень цієї неділі, 5 квітня, благословенного свята й миру.

«Звісно, будемо раді бачити Його Святість в Україні з апостольським візитом. І особливо вдячний, що Папа пам’ятає про Україну, українців і молиться за мир для нашого народу», – зазначив Володимир Зеленський.

 

