Президент провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV у той час, коли росіяни знову вдарили по Україні сотнями «шахедів» і десятками ракет.

Глава держави наголосив, що фактично з ночі триває атака хвилями й уже щонайменше п’ять регіонів були під ударом Росії.

«Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень. Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що цього не можна ігнорувати, і подякував усім у світі, хто не мовчить.

Під час розмови йшлося про переговорний процес і роботу з американською командою, а також про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Глава держави подякував Його Святості за сприяння в поверненні викрадених українських дітей і всю гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав українцям, зокрема під час цієї важкої зими.

Президент побажав Папі Римському та вірянам, які відзначають Великдень цієї неділі, 5 квітня, благословенного свята й миру.

«Звісно, будемо раді бачити Його Святість в Україні з апостольським візитом. І особливо вдячний, що Папа пам’ятає про Україну, українців і молиться за мир для нашого народу», – зазначив Володимир Зеленський.