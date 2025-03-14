Президент провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Глава держави подякував за молитви за Україну, її людей і майбутнє, особливо цими днями й тижнями. Український народ дуже цінує духовну підтримку з боку Його Всесвятості.

Президент поінформував про переговори української та американської команд у Джидді. Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші в небі, на морі та на суші. Володимир Зеленський наголосив, що серед перших кроків до справедливого й тривалого миру також має бути звільнення військовополонених, цивільних і повернення депортованих українських дітей.

Глава держави зазначив, що Україна хоче миру й робить усе можливе, щоб якнайшвидше його досягти. Тільки Росія не готова закінчувати війну й шукає умови для її продовження.

Президент подякував Його Всесвятості Варфоломію за готовність докласти зусиль заради миру.