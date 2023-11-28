Президент провів в Одесі нараду щодо ліквідації наслідків негоди у регіонах України

﻿Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Черкаській областях, у якій узяли участь керівники регіонів та представники міської влади Одеси.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що до ліквідації наслідків непогоди долучалися рятувальники, комунальники, поліцейські та нацгвардійці. Зокрема, надано допомогу водіям і пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах, розгорнуто пункти обігріву.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що найбільше знеструмлених населених пунктів залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Президент доручив оперативно прискорити роботи з відновлення електропостачання. Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого збільшення кількості аварійних бригад і техніки, зокрема, за необхідності, із використанням потенціалу тих регіонів, які не постраждали від негоди.

Володимир Зеленський також зазначив, що необхідно збільшити кількість «Пунктів незламності», щоб якнайбільше людей могли отримати необхідну допомогу.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що в області працюють «Пункти незламності», тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в населених пунктах. За його словами, у регіоні не виникало проблем із водо- та газопостачанням.

Олег Кіпер також повідомив, що в перший день негоди була затримка в роботі залізничного транспорту на три години. Загалом наслідки поганих погодних умов усуваються, відновлюється робота мереж.

Він поінформував про пошкодження котельні в Одесі, у мікрорайоні, де проживає близько 120 тисяч людей. Там упала труба, нині тривають ремонтні роботи.

Щоб не купувати зараз нового обладнання, Обласна військова адміністрація допоможе місту відремонтувати трубу коштом області, щоб люди якнайшвидше були з теплом. Учора, як повідомив начальник Одеської ОВА, відбувся пуск тепла з одного з котлів.

«Запустили котельню – вона працює. Але на одному котлі. Ми думаємо, що до 15 грудня зможемо встигнути усунути ці пошкодження – знімемо ті блоки, які звисають зараз із пошкодженої покрівлі, закриємо, і буде тепло», – зазначив Олег Кіпер.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в регіоні через негоду було знеструмлено 295 населених пунктів, у 263 із них уже відновлено енергопостачання. До інших розчищено проїзд, почалися ремонтні роботи. Загалом було евакуйовано 453 громадян, жертв немає.

«У Миколаївській області було заборонено рух десятьма автомобільними дорогами державного значення, дев’ять уже відкрили, а останню плануємо відкрити сьогодні до ночі», – повідомив Віталій Кім.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович поінформував, що в області всі дороги міжнародного, національного та регіонального значення відкриті для поїзду.

«Із населених пунктів, які були відключені з 27 листопада, без електропостачання залишилося чотири. Сьогодні плануємо поновити їхнє живлення», – повідомив він.

Також, за словами Андрія Райковича, на автошляхах розгорнуто мобільні «Пункти незламності», де надають допомогу водіям.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко доповів, що на Київщині забезпечено життєдіяльність громадян, усі дороги розчищено.

«У пікові години було відключено від електропостачання 48 тисяч абонентів. Через 11 годин вони всі були знову підключені», – поінформував він.

За словами Руслана Кравченка, було повідомлено про 127 ДТП, у яких загинули чотири людини.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін також поінформував про ситуацію в області. За його словами, дороги на Полтавщині у проїзному стані. Через негоду 27 листопада було відключено 437 населених пунктів, станом на 28 листопада підключили всі. Сьогодні через негоду знову сталося 49 відключень, ремонтні роботи мають завершити до кінця дня. 360 шкіл працювали у віддаленому форматі, нині всі працюють в очному режимі. Також працювали всі лікарні та 584 «Пункти незламності» в області.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що Черкащина спільно з правоохоронним сектором, ДСНС і дорожниками підготувалася до прогнозованої негоди, було визначено 30 критичних точок, де могли виникнути ускладнення. За його словами, функціонували пункти обігріву для водіїв, а також 201 «Пункт незламності». Начальник Черкаської ОВА повідомив, що у громадах до розчищення доріг активно залучали приватний сектор.

Також Президенту доповіли про ліквідацію наслідків негоди у Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба розповів Главі держави, що до Одеської області із Закарпаття відправлено перші майже 50 тонн технічної солі, видобутої із Солотвинського родовища. З огляду на надзвичайну ситуацію, пов’язану з негодою, за дорученням Президента Володимира Зеленського сіль невідкладно підняли з місця видобутку, відвантажили й відправили на Одещину, де триває ліквідація наслідків негоди, для забезпечення проїзду техніки автодорогою Київ – Одеса.