Президент провів засідання Комітету з питань розвідки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Комітету з питань розвідки, утвореного 17 червня 2020 року Указом Глави держави № 230/2020.

Перед Комітетом поставлені пріоритетні завдання, визначені головні напрями роботи, шляхи посилення розвідувальних спроможностей держави в умовах протидії гібридним загрозам.

Наголошено на важливій ролі Комітету з питань розвідки для виконання завдань з координації, керівництва та контролю за діяльністю розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувальної спільноти.

«Я йду з вами в розвідку, адже один професійний розвідник вартує цілої армії противника», – наголосив Президент України.