Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку.

Учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном.

На засіданні також ішлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки ворога на територію України та заходи для протидії майбутнім загрозам.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.