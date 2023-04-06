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Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

7 квітня 2023 року - 14:42

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв та командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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