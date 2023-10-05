Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Щоб у майбутньому у Європі не було війни, наша єдність має спрацювати на повну силу – виступ Президента України на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти
Щоб у майбутньому у Європі не було війни, наша єдність має спрацювати на повну силу – виступ Президента України на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 15:47

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини

5 жовтня 2023 року - 18:55

Глава держави зустрівся з Президенткою Європейського парламенту

5 жовтня 2023 року - 18:17

Президент України у Гранаді зустрівся з Шарлем Мішелем

5 жовтня 2023 року - 17:32

У Гранаді Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном

5 жовтня 2023 року - 16:36

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти
Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 11:30

Перейти до всіх галерей

Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини

5 жовтня 2023 року - 18:55

Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини

У межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави відзначив важливість діалогу й тісної взаємодії між Україною та Німеччиною.

Співрозмовники обговорили заходи двостороннього політичного діалогу на найближчий період.

Президент подякував Федеральному канцлеру за потужну військову допомогу Україні.

Володимир Зеленський поінформував Олафа Шольца про ситуацію на полі бою та найпріоритетніші потреби для посилення оборонних спроможностей нашої країни.

Зі свого боку канцлер ФРН наголосив, що Німеччина працює над наданням Україні додаткової системи ППО Patriot на зимові місяці.

ф

Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 11:30
Версія для друку