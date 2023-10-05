Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини

У межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави відзначив важливість діалогу й тісної взаємодії між Україною та Німеччиною.

Співрозмовники обговорили заходи двостороннього політичного діалогу на найближчий період.

Президент подякував Федеральному канцлеру за потужну військову допомогу Україні.

Володимир Зеленський поінформував Олафа Шольца про ситуацію на полі бою та найпріоритетніші потреби для посилення оборонних спроможностей нашої країни.

Зі свого боку канцлер ФРН наголосив, що Німеччина працює над наданням Україні додаткової системи ППО Patriot на зимові місяці.