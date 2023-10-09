Президент провів зустріч із головами Сенату й Палати депутатів парламенту Румунії

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Ніколає Чуке й тимчасовим виконувачем обов’язків голови Палати депутатів парламенту Румунії Альфредом Сімонісом.

Глава держави висловив подяку очільникам обох палат румунського парламенту за чітку позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Дякую вашій країні, вашому суспільству за потужну підтримку всіх українців, за те, що прийняли наших людей із першого дня повномасштабної російської агресії. Ми побачили справжніх міцних друзів. Також дякую парламенту Румунії за важливі резолюції на нашу підтримку», – сказав Президент.

Володимир Зеленський окремо відзначив ухвалення сенаторами й парламентарями Румунії декларації у зв’язку з річницею початку широкомасштабного вторгнення Росії, а також послідовну підтримку ініціатив України в міжнародних парламентських форматах.

Глава держави наголосив на важливості парламентського виміру для забезпечення деокупації українських територій. Співрозмовники відзначили також важливість участі країн-партнерів у другому парламентському саміті Кримської платформи.

Володимир Зеленський високо оцінив ухвалення Сенатом і Палатою депутатів парламенту Румунії декларації про визнання Голодомору 1932-1933 років злочином проти людяності та звернувся до спікерів обох палат із проханням про реалізацію наступного кроку – ухвалення румунським парламентом рішення про визнання цього жахливого злочину актом геноциду українського народу.

У Бухаресті Президент також поклав квіти до могили Невідомого солдата. Глава держави вшанував пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та зробив запис у Книзі почесних гостей.