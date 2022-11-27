Президент провів зустріч із міністрами закордонних справ семи держав Балтії та Північної Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Естонії – Урмасом Рейнсалу, Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір, Латвії – Едгарсом Рінкевичсом, Литви – Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії – Аннікен Вітфельдт, Фінляндії – Пеккою Хаавісто та Швеції – Тобіасом Біллстрьомом.

Глава держави відзначив, що спільний візит міністрів закордонних справ семи держав Балтії та Північної Європи є важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.

«Напевно, у такому широкому складі ми вас приймаємо в Україні вперше. Робимо це із задоволенням. Ми надзвичайно раді, що ви перебуваєте на боці правди, на світлому боці в цій війні – на боці України та нашої боротьби за незалежність і свободу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України подякував країнам Балтії та Північної Європи за незмінно активну, дієву підтримку нашої держави в захисті своєї територіальної цілісності та незалежності.

Володимир Зеленський відзначив, зокрема, суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу балтійських і північноєвропейських партнерів в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.

«Особливо цінуємо підтримку міцності Збройних Сил України, медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій, таких важливих для українських військових, підтримку вимушених переселенців з України, які через війну виїхали за кордон», – наголосив Президент.

Глава держави привернув особливу увагу до викликів зимового періоду й терору Росії, спрямованого на цивільний енергетичний сектор. У цьому зв’язку було окремо відзначено критичну необхідність у наданні Україні сучасних систем протиповітряної й протиракетної оборони та потребу невідкладної підтримки енергетичної системи нашої країни.

Сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на Росію, а також скоординованої роботи над створенням спеціального трибуналу із розслідування злочину російської агресії та механізмом компенсації збитків, завданих агресією Росії проти України.

Володимир Зеленський подякував партнерам за тверду підтримку євроінтеграційних прагнень України, зокрема з метою якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, а також відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації нашою державою стратегічного курсу на членство в НАТО.

Президент України акцентував на важливості участі відповідних держав у реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та вагомій ролі фінансового внеску кожного партнера у забезпечення продовольчої безпеки у світі.