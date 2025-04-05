Президент провів зустріч із начальниками штабів оборони Франції та Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із начальником Головного штабу Збройних сил Франції генералом Тьєррі Бюркаром і начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном.

Головна тема зустрічі – гарантії безпеки для України та майбутня архітектура миру у Європі. Глава держави відзначив, що є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів.

«Ми обговорюємо присутність на землі, у небі і на морі. А також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі. Я думаю, що ми будемо зустрічатися кожного тижня. Не на моєму рівні, а на рівні наших військових. Де, у яких місцях – це проговорюється окремо. Є багато вже розуміння в наших партнерів, що потрібно Україні», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі українські, британські та французькі військові обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій мати змогу оперативно реалізувати плани коаліції охочих. Україна готова до справедливого та надійного миру, який має бути захищений силою міжнародної підтримки.

Президент подякував Великій Британії та Франції за лідерство в коаліції охочих, а також країнам-учасницям за послідовну підтримку України. Глава держави наголосив, що саме така спільна робота допомагає наближати надійний і тривалий мир.

«Це не перша зустріч, але мені здається, що така фундаментальна – одна з перших. І дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі тепер так працювати, з відповідними результатами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що начальники штабів поінформують про результати зустрічі лідерів Франції та Великої Британії, а також військові штаби країн-партнерів.