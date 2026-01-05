Президент:

Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента
5 січня 2026 року - 19:37

ностанні новини

Президент провів зустріч із предстоятелем Церкви Кіпру

7 січня 2026 року - 14:26

У Нікосії відбулася зустріч президентів України та Кіпру, під час якої йшлося про підтримку українців і посилення тиску проти Росії

7 січня 2026 року - 13:53

Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером продовження діалогу для підтримки України

7 січня 2026 року - 00:15

Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи Коаліції охочих: спільна декларація всіх країн Коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України – Президент

6 січня 2026 року - 23:47

Робочий візит Президента України до Кіпру
7 січня 2026 року - 11:31

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм.

Глава держави подякував Його Блаженству та Церкві Кіпру за визнання автокефалії Православної церкви України.

Володимир Зеленський поінформував про зусилля України та країн-партнерів для досягнення достойного миру, передусім про конструктивні перемовини між українською та американською переговорними командами.

Глава держави також наголосив на важливості для України та українців моральної і гуманітарної підтримки з боку Церкви Кіпру, зокрема щодо відновлення релігійних об’єктів і повернення українських дітей, яких викрала Росія. 

Президент запросив Його Блаженство до України з візитом, адже це важливо для українців, для підняття морального духу наших людей. 

Архієпископ подякував за запрошення та запевнив у готовності приїхати до України. Він окремо зазначив, що візит Президента України має виняткове значення для Церкви Кіпру.

