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Президент провів зустріч із виконавчим віце-президентом Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу

9 січня 2023 року - 17:21

Президент провів зустріч із виконавчим віце-президентом Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом, який прибув із візитом до Києва.

Глава держави подякував за вагому підтримку України з боку Єврокомісії та відзначив особисті зусилля Франса Тіммерманса.

Співрозмовники обговорили комплекс актуальних питань двостороннього порядку денного, зокрема в контексті підготовки саміту Україна – ЄС, проведення якого заплановане на третє лютого в Україні.

Президент поінформував європейського високопосадовця про стан енергетичної системи України, яка регулярно зазнає цілеспрямованих ракетних ударів з боку Росії, та про необхідну допомогу, якої потребує наша країна для проходження зими. 

«Сьогодні, коли ми захищаємо нашу енергетику разом із Європейським Союзом, і Шарль Мішель, і Урсула фон дер Ляєн, і інші лідери ЄС допомагають нам, зокрема в наданні Україні таких необхідних генераторів і трансформаторів», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що під час відбудови Україна робитиме акцент на реалізації «зелених» проектів і готова стати одним із європейських хабів сучасної «зеленої» енергетики. Президент також подякував за ініціативу щодо започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів.

«Ми вже маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому Європейський Союз має бути незалежним від будь-яких рішень РФ. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у «зеленій» енергетиці», – зазначив Глава держави. 

Під час зустрічі було наголошено на важливості подальшого посилення санкційного тиску на Росію, зокрема в енергетичній сфері.

 

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