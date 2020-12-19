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Президент: Робимо все для пришвидшення постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19

24 грудня 2020 року - 14:26

Президент: Робимо все для пришвидшення постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19

Українська влада інтенсифікує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами інших країн, щоб пришвидшити постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з представниками ЗМІ під час робочої поїздки до Запорізької області.

«МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини», – повідомив Глава держави.

За його словами, спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

«Треба зробити все, щоб пришвидшити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити постачання якісної, перевіреної вакцини», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що наразі ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами. Зокрема, кілька днів тому Володимир Зеленський мав розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої також порушував питання отримання Україною першої партії вакцини вже в кінці січня – середині лютого.

Глава держави також наголосив, що безкоштовне щеплення буде передбачено для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медиків, військових, соцпрацівників, поліцейських тощо.

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Робоча поїздка Президента України до Запорізької області

24 грудня 2020 року - 13:51
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