Президент: Щоб мати гідність і свободу, потрібна потужна армія, яка захищає державу

З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

Вітаючи присутніх, Глава держави зауважив, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, що дуже символічно.

«Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут», – сказав Володимир Зеленський і наголосив, що для нього справді велика честь, як і для кожного з присутніх та всіх українців, привітати захисників зі святом.

Президент висловив подяку військовим за їхню службу й побажав здоров’я і злагоди в родинах.

«Хочу подякувати за те, що ви робите щодня, і побажати, щоб щодня ви відчували, що ваша робота пріоритетна, ваша служба – це найголовніше, що зараз є в державі», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що нині українське військо, кожен захисник і захисниця мають високий рівень довіри громадян.

З нагоди свята за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.