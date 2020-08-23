Президент: Сьогодні військова техніка – на сході, де найбільше потрібна, а парад української перемоги обов'язково буде

Коли Україна поверне всіх своїх громадян з полону і всі свої території, обов’язково буде великий парад перемоги за участю військ і техніки, а поки військова техніка – на сході, де найбільше потрібна, зазначив Президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

«А наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію», – наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що сьогодні всім ветеранам, добровольцям і волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком.

«Парад у нас обов’язково буде в майбутньому. Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир – ми зробимо великий парад усіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність», – заявив Володимир Зеленський.