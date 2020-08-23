Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора
Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора

23 серпня 2020 року - 08:58

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський ініціював заснування Державних премій імені Бориса Патона та Мирослава Скорика

24 серпня 2020 року - 12:12

У межах проекту Олени Зеленської з поширення української мови у світі в Азербайджанському національному музеї килима з’явився аудіогід українською

24 серпня 2020 року - 12:05

Президент: Сьогодні військова техніка – на сході, де найбільше потрібна, а парад української перемоги обов'язково буде

24 серпня 2020 року - 11:56

Глава держави: Годі змагатися за те, хто правильніше любить Україну, вона мріє, щоб ми були згуртовані

24 серпня 2020 року - 11:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України
Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48

Перейти до всіх галерей

Президент: Сьогодні військова техніка – на сході, де найбільше потрібна, а парад української перемоги обов'язково буде

24 серпня 2020 року - 11:56

Президент: Сьогодні військова техніка – на сході, де найбільше потрібна, а парад української перемоги обов'язково буде

Коли Україна поверне всіх своїх громадян з полону і всі свої території, обов’язково буде великий парад перемоги за участю військ і техніки, а поки військова техніка – на сході, де найбільше потрібна, зазначив Президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

«А наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію», – наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що сьогодні всім ветеранам, добровольцям і волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком.

«Парад у нас обов’язково буде в майбутньому. Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир – ми зробимо великий парад усіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність», – заявив Володимир Зеленський.

 

ф

Участь Президента у заходах з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48
Версія для друку