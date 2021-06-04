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Президент співчуває рідним жертв руйнівних повеней у країнах Західної Європи

17 липня 2021 року - 17:46

Президент України Володимир Зеленський співчуває рідним жертв руйнівних повеней, які сталися у країнах Західної Європи, і сподівається, що наслідки катастрофи будуть оперативно ліквідовані.

«Співчуваю рідним жертв жахливих повеней у країнах Західної Європи, які забрали життя понад 150 людей. Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна в цей складний час залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.

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