Президент співчуває рідним жертв руйнівних повеней у країнах Західної Європи

Президент України Володимир Зеленський співчуває рідним жертв руйнівних повеней, які сталися у країнах Західної Європи, і сподівається, що наслідки катастрофи будуть оперативно ліквідовані.

«Співчуваю рідним жертв жахливих повеней у країнах Західної Європи, які забрали життя понад 150 людей. Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна в цей складний час залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.